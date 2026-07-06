Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde iddiaya göre yaklaşık 5 milyon liralık borç meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayın ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki H.K., alacaklı olduğunu öne sürdüğü S.K.'nın iş yerine gitti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. İddiaya göre, S.K. ve yanında çalışan H.T.'nin müdahil olduğu kavga sırasında H.K., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla bir el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği H.T. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE, ŞÜPHELİ CEZAEVİNE

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye kısa sürede ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, silahı ateşlediği belirtilen H.K.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Emniyet kaynaklarının aktardığına göre, soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen B.K. da polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

B.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan H.K. "Silahla Kasten Yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARDA ASAYİŞ FAKTÖRÜ NEDİR?

Kızlarpınarı gibi ticari hareketliliğin yoğun olduğu mahallelerde yaşanan bu tür büyük meblağlı alacak verecek olayları, yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet birimlerinin ihbar sonrası olay yerine dakikalar içinde ulaşması, arbedenin daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini engelledi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.