Türktaş’ta 40 gündür su yok: Köylü boruları kendi onarıyor

Alanya Türktaş Mahallesi’nde yaklaşık 40 gündür musluklardan su akmadığını belirten mahalleli, eskiyen şebeke borularını imece usulüyle kendi imkanlarıyla onarmaya başladı.

Alanya’nın kırsal mahallelerinden Türktaş’ta içme suyu sorunu yeniden gündemde. Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz ve mahalle sakinlerinin aktardığına göre bazı noktalarda yaklaşık 40 gündür şebeke suyu verilemiyor.

Uzun süren kesinti nedeniyle evlerde yemek, temizlik ve kişisel ihtiyaçlar için gerekli suyun temininde güçlük yaşanıyor. Mahalleli, sorunun çözülmesi için Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) birçok kez başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.

35-40 YILLIK BORULARI KÖYLÜ ONARIYOR

Mahalle sakinleri, bölgede kullanılan ana su hattının yaklaşık 35-40 yıllık olduğunu, boruların zaman içinde kireçlenerek daraldığını ve bazı bölümlerde tıkanmalar meydana geldiğini belirtiyor.

Kesintinin uzaması üzerine Türktaş sakinleri çözümü kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Mahalleli imece usulüyle bir araya gelerek eski boruları açıyor, arızalı bölümlerde tamirat yapıyor.

MUHTAR GÜRBÜZ DAHA ÖNCE DE SU SORUNUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Türktaş’taki su sıkıntısı yeni değil. Mahalle Muhtarı Mustafa Gürbüz, Eylül 2024’te yaptığı açıklamada özellikle İbişler ve Yenisokak mevkilerindeki 25 hanenin şebeke suyuna erişemediğini açıklamıştı.

Gürbüz o dönem, Türktaş’ta 30 yıldır tek sondaj bulunduğunu, mahallelinin kendi imkanlarıyla ikinci bir sondaj açtığını ancak bunun da ihtiyacı karşılamaya yetmediğini söylemişti. Bazı hanelerde yaşayanların suyu bidonlarla taşımak zorunda kaldığı da kamuoyuna yansımıştı.

Ağustos 2025’te de Türktaş’ta su kesintileri yeniden gündeme gelmiş, ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede su hattına dışarıdan müdahale tespit edildiği ve suyun yeniden mahalleye verildiği açıklanmıştı.

ASAT’A KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Mahallelinin son iddiasına göre mevcut sorunun temelinde eski ve kireçlenen şebeke hattı bulunuyor. Türktaş sakinleri, geçici tamiratların artık yeterli olmadığını ve ana hattın yenilenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Muhtar Gürbüz ve mahalle sakinleri ayrıca ASAT yetkililerine yaptıkları başvurulara ve telefon aramalarına geri dönüş alamadıklarını öne sürüyor. Bu iddiaya ilişkin ASAT tarafından yayımlanmış güncel bir açıklamaya ulaşılamadı.

ASAT’ın resmi bilgilendirmesine göre Alo 185 Çağrı Merkezi, Antalya genelinde su kesintisi öğrenme ile arıza ve şikâyet bildirimleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Türktaş sakinleri ise yaklaşık 40 gündür devam ettiğini belirttikleri kesintinin sona erdirilmesini, bölgeye teknik ekip gönderilmesini ve yıllardır kullanılan eski içme suyu hattının kalıcı şekilde yenilenmesini istiyor.