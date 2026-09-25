Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda İstiklal Marşı töreni esnasında, birinci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca tespit edildi. Sözcü'nün aktardığına göre, durumu fark eden öğretmenin okul yönetimine haber vermesiyle olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

Okula intikal eden emniyet güçleri, öğrencinin çantasındaki silahla ilgili yerinde inceleme başlattı. Silahın sahibi olduğu belirlenen ve müteahhitlik yaptığı tespit edilen baba R.E. gözaltına alınırken, 7 yaşındaki A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BABA R.E.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki sorgusunda silahın kendisine ait ve ruhsatlı olduğunu belirten baba R.E., tabancayı oğlunun çantasına bizzat kendisinin koyduğunu ve sonrasında orada unuttuğunu açıkladı.

RUHSATLI SİLAHLARIN MUHAFAZASI VE RİSKLER

Ruhsatlı silahların muhafazası, özellikle evde çocuk bulunması durumunda ebeveynler için kritik bir yasal sorumluluk oluşturuyor. Ateşli silahların kilitli alanlarda ve çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmaması, eğitim kurumlarına kadar uzanan ciddi güvenlik ihlallerine zemin hazırlıyor.

Yaşanan gelişme üzerine Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula giderek yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.