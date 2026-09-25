Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gelişmenin ardından bölgeye hızla yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Sahadan aktarılanlara göre, alevleri kısa sürede kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı müdahale başlatıldı. Söndürme operasyonunun ilk aşamasında 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı görev yapıyor. Çalışmalara sahadaki 75 teknik personel ve yangın işçisi de aktif olarak katılıyor.

İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ NEDİR?

Orman yangınlarında rüzgar ve sıcaklık faktörleri alevlerin yayılım hızını doğrudan artırdığından, ilk dakikalarda uçak ve helikopterlerle sağlanan hava desteği yangının büyümesini engellemede kritik rol oynuyor. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını önlemek için havadan soğutma ve karadan çevreleme taktiklerini koordineli bir şekilde yürütüyor.