Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye genelinde elektrikli otomobil sahiplerinden kilometre bazlı yeni bir vergi alınacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve araç kullanıcıları arasında belirsizliğe yol açan söylentiler üzerine resmi bir açıklama yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda, elektrikli araçların trafikte katettiği mesafeye göre ek bir vergilendirme modeline geçileceği öne sürülmüştü.

RESMİ KURUMLARIN GÜNDEMİNDE YOK

DMM tarafından yapılan duyuruda, ilgili devlet kurumlarının mevcut planlamaları arasında elektrikli araçlara yönelik mesafe veya kilometre odaklı herhangi bir vergi çalışması bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

MEVCUT VERGİLENDİRME NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de halihazırda elektrikli araçların vergilendirmesi, motor gücüne (kW) ve aracın yaşına bağlı olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kanunu kapsamında düzenleniyor. Kilometreye dayalı bir vergi tahsilat sisteminin yasal altyapısı bulunmazken, yetkililer vatandaşların yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.