UEFA

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen men cezasında indirime gitti. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı itirazı değerlendiren kurul, oyuncunun 4 maçlık cezasını 3 maça düşürdü.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 26 Ağustos tarihindeki Olimpik Lyon karşılaşması sonrası UEFA

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun verdiği karar yeniden düzenlendi. Tahkim Kurulu'nun yeni kararıyla birlikte cezanın iki maçlık kısmı, bir yıllık denetim süresine tabi tutularak ertelendi.

ASTON VİLLA MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Verilen toplam 3 maçlık cezanın 2'sinin ertelenmesiyle birlikte Guendouzi'nin fiili cezası bir maça inmiş oldu. Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi olan Roma karşısında forma giyemeyerek cezasını çeken Fransız futbolcu, aktif ceza süresini tamamladı.

Bu gelişmenin ardından gözler sıradaki Avrupa sınavına çevrildi. Fenerbahçe'nin 14 Ekim tarihinde Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta müsabakasında, teknik heyetin görev vermesi halinde Guendouzi kadrodaki yerini alabilecek.