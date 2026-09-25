FENERBAHÇE’nin Matteo Guendouzi için UEFA’ya yaptığı itiraz sonuçlandı. UEFA Tahkim Kurulu, Fransız futbolcuya verilen 4 maçlık men cezasında indirime giderek cezayı 3 maça düşürdü.

Guendouzi hakkında, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Lyon’u 2-1 mağlup ettiği rövanş karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle disiplin süreci başlatılmıştı.

4 MAÇLIK CEZA 3 MAÇA İNDİRİLDİ

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Guendouzi’ye ikisi ertelemeli olmak üzere toplam 4 maç men cezası vermişti. Fenerbahçe yönetimi ise verilen cezaya UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etmişti.

Sarı-lacivertlilerin başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu, Guendouzi’nin cezasını 3 maça indirdi. Karara göre cezanın 2 maçı ise bir yıllık denetim süresine tabi tutuldu.

ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Guendouzi, cezası nedeniyle Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında İstanbul’da Roma ile oynadığı karşılaşmada görev alamamıştı.

UEFA Tahkim Kurulu’nun yeni kararıyla birlikte Fransız futbolcunun Aston Villa karşılaşmasında forma giymesinin önünde engel kalmadı. Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki mücadele 14 Ekim’de oynanacak.

FENERBAHÇE KARARI DUYURDU

Fenerbahçe de UEFA Tahkim Kurulu’nun kararının ardından açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi’ye verilen ikisi ertelemeli 4 maçlık men cezasının yapılan itiraz sonucunda, 2 maçı bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maça çevrildiğini duyurdu.