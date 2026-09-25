AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş'ın Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı projesiyle ilgili eleştirilerinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgedeki son duruma dair verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla yürütülen kontrollü temizlik çalışmaları kapsamında bu yıl bölgeden yüzlerce ton atık çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, kirlilik ve bakımsızlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Atasoy, Boğaçayı'nın kendi kendini onarma sürecinde olduğunu ve estetik kaygılarla kimyasal kullanmak yerine bilimi merkeze alan bir doğa koruma stratejisi izlediklerini aktardı.

SUCUL BİTKİLER NASIL TEMİZLENİYOR?

Bölgede su seviyesinin düşmesi ve artan sıcaklıklarla birlikte çoğalan sucul bitkiler, ekosisteme zarar vermemek adına tamamen yok edilmek yerine kontrollü olarak hasat ediliyor. Ekiplerin iki adet sucul ot kesme makinesiyle yürüttüğü çalışmalarda, kesilen bitkiler kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan uzaklaştırılıyor. Atasoy'un aktardığı verilere göre, geride kalan süreçte 320 ton sucul bitki ile plastik şişe, lastik ve mobilya gibi eşyalardan oluşan yaklaşık 4 ton fiziksel atık toplandı.

UZMANLAR EKOSİSTEM HAKKINDA NE DİYOR?

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, alandaki sazlıkların suyla taşınan katı maddeleri tutarak doğal bir filtre görevi gördüğünü belirtti. Sazlıkların tamamen sökülmesinin yağışlarla gelen atıkların doğrudan denize ulaşmasına yol açacağı uyarısında bulunan Gökoğlu, doğanın kendi dengesini kurduğuna dikkat çekti.

TMMOB

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karahancı ise yaklaşık 10 yıl önce meslek odalarının projeye itiraz ettiğini hatırlattı. Karahancı, 700 metre uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde oluşturulan kapalı havuzun yeraltı sularını tuzlandırdığını ve Konyaaltı sahilini besleyen sedimental malzemelerin denize ulaşmasını engellediğini ifade etti.

KUŞ TÜRLERİ İÇİN NEDEN KRİTİK BİR DURAK?

Akdeniz Üniversitesi'nden kuş gözlemcisi Umut Özten, habitat daralmasının canlı türlerini tehdit ettiğini ancak Boğaçayı'nın göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve dinlenme güzergahı olmaya devam ettiğini bildirdi. Alanda bugüne kadar 233 farklı kuş türünün kayıt altına alındığını açıklayan Özten, bu türlerin 172'sinin sadece 2026 yılı içerisinde tespit edildiğini vurguladı.

BOĞAÇAYI GİBİ SULAK ALANLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Tatlı su kaynaklarının denizle buluştuğu nehir ağzı ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin geçiş zonları arasında yer alıyor. Bu tür alanlarda yalnızca görsel estetik sağlamak amacıyla yapılan sert müdahaleler veya kimyasal kullanımları, suyun doğal arıtım sürecini durdurarak hem deniz kirliliğine hem de yeraltı su kaynaklarının bozulmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, Boğaçayı'ndaki sazlık ve bitki örtüsünün korunmasının, hem kıyı erozyonunu önlemek hem de göçmen yaban hayatını desteklemek adına zorunlu bir çevre yönetimi adımı olduğunu belirtiyor.