Mersin genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 163 şüpheli yakalandı. Mersin Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmalarının ardından 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

328 BİNİ AŞKIN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 328 bin 127 uyuşturucu hap ile toplam 1 kilo 441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca ve 81 fişeğe el konuldu.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemler kapsamında 18 kişi tutuklandı. Açıklamada diğer şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ÜÇ GÜVENLİK BİRİMİ SAHADA GÖREV ALDI

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yalnızca kent merkezinde değil, Mersin genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin sorumluluk alanlarında yürütüldü. Valilik, aynı hafta gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan toplam 854 kişinin de yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini açıklamıştı.

MERSİN SON DÖNEMDE BÜYÜK OPERASYONLARA SAHNE OLDU

Kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında farklı operasyonlar da gerçekleştirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı bir soruşturmada, Brezilya’dan Mersin Limanı’na gelen bir geminin su altındaki bölümünde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Türkiye genelinde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığının eylül ayı başında açıkladığı 71 ildeki çalışmalarda 894 şüpheli yakalanmış, bunlardan 424’ü tutuklanmıştı. Söz konusu operasyonlarda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 4 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

1874 KİŞİYE NARKOTİK BİLGİLENDİRMESİ

Mersin’de operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri de devam etti. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile “Narko-Yetişkin” çalışmaları kapsamında bir hafta içinde toplam 1874 kişiye uyuşturucu maddeler, bağımlılıkla mücadele ve ihbar mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.