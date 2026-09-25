Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında gittiği Isparta'da ulaşım yatırımlarına dair yeni takvimi açıkladı. Temasları sırasında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Uraloğlu, kamuoyunun beklediği Dereboğazı-Antalya yol projesine ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Uraloğlu, kentin ulaşım ihtiyaçlarını yerel yöneticiler ve milletvekilleriyle düzenli olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu kapsamda en önemli gündem maddelerinden biri olan Dereboğazı-Antalya güzergâhının bölünmüş yol olarak inşa edileceği bildirildi.

İHALE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin takvimi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, etüt ve proje çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını aktardı. Cumhurbaşkanlığı talimatıyla yürütülen sürecin ardından, yol yapım ihalesinin 2027 yılının başında gerçekleştirileceği açıklandı.

GÜZERGÂHIN BÖLGE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Dereboğazı-Antalya hattı, Akdeniz ile Göller Yöresi'ni birbirine bağlayan en kritik kara yolu geçişlerinden biri olarak öne çıkıyor. Güzergâhın bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle birlikte, hem ticari lojistik faaliyetlerinin hızlanması hem de turizm taşımacılığındaki trafik yükünün hafiflemesi öngörülüyor.

Isparta'daki programı kapsamında ulaşım sektörü temsilcilerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Uraloğlu, çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Temaslarını tamamlayan Bakan Uraloğlu, daha sonra hava yoluyla Ankara'ya hareket etti.