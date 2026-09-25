Ziraat Türkiye Kupası’nın 2026-2027 sezonu takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 olarak belirlenen çeyrek final karşılaşmalarının bir hafta ileriye alındığını duyurdu.
YENİ TARİHLER BELLİ OLDU
Yeni programa göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.
Takvim değişikliğinin İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonu nedeniyle yapıldığı belirtildi.
İSPANYA SÜPER KUPASI İSTANBUL’DA
İspanya Süper Kupası’nın 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat’ta, final ise 6 Şubat’ta oynanacak.
Turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek.
İki organizasyonun takvimlerinin çakışması üzerine TFF, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarını 9-11 Şubat tarihlerine taşıdı.