ALTSO seçiminde Mustafa Tuna'ya arka arkaya destek mesajları devam ediyor

Alanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs tutuklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek.

İspanya Süper Kupası’nın 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat’ta, final ise 6 Şubat’ta oynanacak.

Yeni programa göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 2026-2027 sezonu takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 olarak belirlenen çeyrek final karşılaşmalarının bir hafta ileriye alındığını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.