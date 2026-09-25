Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, bir hastanenin acil servisinde yaşanan olay, sağlık sistemindeki poliklinik dışı başvuruları yeniden gündeme getirdi. Çene ve boyun ağrısı şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki bir hastanın, son 5 günde 13 defa acil servise kayıt yaptırdığı belirlendi.

Hastanın yanında bir arkadaşıyla acil servise gelerek EKG ve kan tahlili talep ettiği bildirildi. Nöbetçi hekimin ağrı kesici iğne önerisini iğneden korktuğu gerekçesiyle reddeden hasta, sadece kan tahlili yapılması konusunda ısrarcı oldu.

Bekleme süreci devam ederken, tıbbi sekreterin uyarısı üzerine hastanın aynı günün sabah saatlerinde de giriş yaptığı anlaşıldı. Hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden geriye dönük tarama yapan hekim, hastanın son 5 gün içinde tam 13 kez acil servise başvurduğunu tespit etti.

ACİL SERVİSLERDE GEREKSİZ YOĞUNLUK

Karşılaştığı tablo karşısında açıklama yapan hekim, bu tür acil olmayan başvuruların, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı gerçek hastaların müdahalesini geciktirdiğini vurguladı. Hekim, vatandaşların acil servisleri meşgul etmesinin diğer hastaların tedavi hakkını engellediğini ifade etti.

HANGİ DURUMLARDA ACİL SERVİSE GİDİLMELİ?

Sağlık yönetmeliklerine göre, acil servisler ani gelişen hastalıklar, travmalar ve hayati risk taşıyan durumlar için kesintisiz hizmet veriyor. Basit kas ağrıları, uzun süredir devam eden şikayetler veya sadece tetkik talepleri için acil birimler yerine, mesai saatleri içinde uzmanlık polikliniklerinden ya da aile hekimliklerinden randevu alınması tavsiye ediliyor.