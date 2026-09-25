Reuters kaynaklı habere göre, ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son çeyreğindeki para politikası adımlarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Banka, ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda 100'er baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Bu indirimlerle birlikte yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesine inmesi öngörülüyor. JPMorgan analistleri, 5 Ekim tarihinde açıklanması beklenen eylül ayı enflasyon verilerinin, TCMB'ye 22 Ekim'deki toplantısında faizi yüzde 36'ya çekmek için gerekli hareket alanını sağlayacağını belirtiyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NELERİ İÇERİYOR?

Tüketici fiyatlarına ilişkin beklentilerini de detaylandıran kurum, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 2,2 oranında artacağını öngördü. Bu artışta özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının doğrudan etkili olacağı ifade edildi. Yıllık enflasyonun ise ağustos ayındaki yüzde 31,5 seviyesinden eylülde yüzde 30,2'ye gerilemesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Bankanın alt kalemlere yönelik yayımladığı istatistiksel tahminlerde, enerjide aylık yüzde 6, gıda fiyatlarında ise yüzde 0,9 oranında artış öngörüldü. JPMorgan, piyasa dinamikleri ve aylık artış beklentileri ışığında Türkiye için yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak duyurdu.