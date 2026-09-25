İNGİLTERE’nin en tanınmış lüks ev dekorasyonu markalarından Designers Guild için yolun sonuna gelindi. 1970 yılında Londra’da kurulan şirket, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas yönetimine devredildi.

Kumaş, duvar kağıdı, mobilya, yatak ve banyo tekstili gibi birçok alanda faaliyet gösteren marka, özellikle İngiliz kraliyetinin mekanlarından esinlenen koleksiyonlarıyla dünya çapında tanınıyordu.

56 YILLIK SERÜVEN SONA ERDİ

Tasarımcı Tricia Guild tarafından kurulan Designers Guild, Londra’nın ünlü King's Road caddesindeki mağazasıyla büyümeye başladı. Marka zaman içerisinde Londra’nın yanı sıra Paris, Münih ve New York’ta showroomlar açarken, 40’tan fazla ülkede ürünlerini müşterilerle buluşturdu.

Şirketin Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nin iç mekanlarından esinlenerek Kraliyet Koleksiyonu lisansıyla hazırladığı ürünler de markanın uluslararası bilinirliğini artırdı.

CİROSU 50 MİLYON STERLİNİ AŞMIŞTI

Tricia Guild ile kardeşi Simon Jeffreys tarafından yönetilen şirketin cirosu yıllar içerisinde 3 milyon sterlinin altındaki seviyelerden 50 milyon sterlinin üzerine kadar çıktı.

Designers Guild, ihracat alanındaki başarısıyla 1996 yılında Kraliçe Ödülü’ne de layık görüldü.

MALİ SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ

İflas yönetimini üstlenen Interpath'in açıklamasına göre şirket, özellikle Avrupa pazarında yaşanan kayıplardan olumsuz etkilendi. Brexit ve Ukrayna savaşının etkileriyle satışların gerilediği, işletme maliyetlerinin ise yükseldiği belirtildi.

Şirket yönetimi, 2025 yılında Designers Guild markası ile tasarım arşivini İngiliz perakendeci Dunelm’e satarak faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak işletme sermayesindeki sıkıntılar ve tedarik zincirindeki gecikmeler nedeniyle sorunların aşılamadığı aktarıldı.

93 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Interpath'ten Rick Harrison ve Howard Smith'in 24 Eylül’de ortak yönetici olarak atanmasının ardından şirketin faaliyetleri durduruldu. 93 çalışanın işine son verilirken, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve kalan stokların değerlendirilmesi amacıyla küçük bir ekibin görevine devam edeceği belirtildi.

Böylece İngiliz iç tasarım sektörünün köklü markalarından Designers Guild’in 56 yıllık faaliyet dönemi sona ermiş oldu.