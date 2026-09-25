Antalya'da 29 Temmuz tarihinden bu yana kayıp olan 17 yaşındaki Gülnihal Akbaş'ın ailesi, kızlarına ulaşabilmek amacıyla "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Anne Emine Akbaş, 59 gündür haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek kamuoyundan yardım talep etti.

İddialara göre, genç kız 16 yaşındayken sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Faruk H. ile yaşamaya başladı. Ailenin bilgisi dahilinde resmi olmayan bir düğün yapıldığı, ancak Gülnihal'in bir süre sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istediği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kurtarılan genç kızın ailesine teslim edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ İÇİN HAPİS CEZASI İSTEMİ

Geçmişte yaşanan bu şiddet olayının ardından Faruk H. hakkında dava açıldığı ve 2,5 ile 5 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılamanın sürdüğü öne sürüldü. Aile, kızlarının kaybolmadan önce Faruk H.'nin kuzeni Mehmet T. ile sosyal medya üzerinden mesajlaştığını ve yeniden kandırılarak evden uzaklaştırılmış olabileceğini iddia ediyor. Canlı yayına bağlanan Faruk H.'nin babası Hamza H. ise suçlamaları reddederek Gülnihal'in kendi yanlarında olmadığını savundu.

KADES UYGULAMASI NASIL HAYAT KURTARIYOR?

Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşmasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), daha önce Gülnihal'in de kurtarılmasında kritik rol oynamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sistem, konum bilgisi üzerinden en yakın polis veya jandarma ekibinin dakikalar içinde olay yerine intikal etmesini sağlıyor.

Öte yandan, kayıp genç kızın hamilelik durumuna ilişkin taraflar arasında çelişkili ifadeler bulunuyor. Aile, kızlarının geçirdiği bir trafik kazası sonucu bebeğini kaybettiğini belirtirken, karşı taraf hamileliğin devam ettiğini öne sürüyor. Sağlık durumu ve nerede olduğu belirsizliğini koruyan Gülnihal Akbaş'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.