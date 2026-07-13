Norveç'in güneybatısındaki Utstein Manastırı çevresinde arama yapan Rygene Detektör Kulübü üyeleri, toprağın 10 ila 15 santimetre altında küçük bir metal nesne buldu. Yüzeyi bakırla kaplı ve kenarları katlanmış olan buluntu, aylar boyunca sıradan bir Orta Çağ sonrası giysi düğmesi olarak değerlendirildi. Ancak üzerindeki haç sembolünün fark edilmesiyle durum uzmanlara bildirildi.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nin aktardığına göre, nesnenin tarihi bütünlüğünü korumak için üzerindeki bakır plaka sökülmedi. Bunun yerine X-ray görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapılan analizlerde, bakır tabakanın altında grifona benzeyen mitolojik bir yaratık figürü tespit edildi. Sikkenin diğer yüzünde ise 11. yüzyıl sonu ile 12. yüzyıl başına tarihlenen bir haç motifi ve tam okunamayan yazılar yer alıyor.

SİKKE HANGİ DÖNEME AİT?

Yapılan detaylı incelemeler, gümüş sikkenin 1093 ile 1103 yılları arasında hüküm süren Kral Yalınayak Magnus dönemine ait olduğunu kesinleştirdi. Uzmanlar, bu paranın Kral Magnus'un yüksek gümüş oranını koruyup ağırlığı azaltarak dönemin para kalitesini artırdığı reform standartlarıyla birebir uyuştuğunu belirtti. Bu keşif, dönemin ekonomik yapısına ve madeni para basım tekniklerine dair somut veriler sunuyor.

DÜNYADA KAÇ ADET BULUNUYOR?

Arkeoloji Müzesi'nin yayımladığı rapora göre, bu sikke türü Norveç tarihinin en az rastlanan buluntuları arasında yer alıyor. Keşiften önce bu seriye ait sadece 4 adet özdeş sikke biliniyordu ve bunlar Danimarka ile Faroe Adaları'nda kayıt altına alınmıştı. Dünya genelinde ise Kral Magnus dönemine ait toplamda yalnızca 100 civarında sikkenin var olduğu biliniyor. Utstein Manastırı yakınlarındaki bu son buluntunun, Danimarka'daki örneklerden biriyle aynı kalıp kullanılarak basıldığı tahmin ediliyor.