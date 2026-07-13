Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor kursları, bu yıl yaklaşık 500 sporseverin katılımıyla başladı. Eğitimler kapsamında, belediye tarihinde ilk defa 5-11 yaş grubundaki çocuklar için ücretsiz yüzme kursu hayata geçirildi.

Futbol, basketbol, tenis, yoga, pilates, judo, güreş ve oryantiring gibi toplam 11 farklı branşta verilen eğitimler ilçenin çeşitli noktalarına yayıldı. Çalışmaların büyük bir bölümü yeni hizmete giren İsmet Selekler Spor Tesisi'nde gerçekleştirilirken, HayatPark, Konyaaltı Atatürk Stadı ve Toros Futbol Sahası da kursiyerlere ev sahipliği yapıyor.

TEMEL SU GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLİYOR

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla açılan yüzme havuzunda, çocuklara başlangıç seviyesinde su becerileri kazandırılıyor. Konyaaltı Belediyesi Yüzme Antrenörü Emre Soylu'nun aktardığına göre, eğitimlerde temel ayak vuruşları, su üzerinde durabilme, güvenli atlayış ve suda ilerleme teknikleri öğretiliyor. Soylu, ailelerin ve çocukların bu yeni hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ÜCRETSİZ KURSLAR AİLELERİ NASIL ETKİLİYOR?

Sahil bölgelerinde çocukların erken yaşta yüzme öğrenmesi hayati önem taşırken, yerel yönetimlerin sunduğu ücretsiz kurslar ailelerin bütçesine doğrudan katkı sağlıyor. Kursa çocuklarını getiren velilerden Canan Bazan ve Nihat Kavşut, antrenörlerin ilgisinden ve çocukların suya alıştırılma sürecindeki pedagojik yaklaşımdan övgüyle bahsetti. Veliler, Başkan Kotan'ın antrenmanları sık sık ziyaret ederek çocukları motive ettiğini bildirdi.