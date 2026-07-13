Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'da gerçekleştirilen kura çekimiyle, Antalya'nın Nesine 2. Lig'deki tek temsilcisi Serikspor'un 2026-2027 sezonu rakipleri ve maç takvimi netleşti. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine kulüp yöneticileri katılım sağladı.

Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlı Antalya ekibi, maratona deplasmanda başlayacak. TFF yetkililerinin aktardığına göre, Serikspor ligin ilk haftasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. Taraftarının önüne ise ikinci haftadaki İnegölspor karşılaşmasıyla çıkacak olan takım, iç saha maçlarına yine Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

Açıklanan resmi takvime göre Nesine 2. Lig'de yeni sezon heyecanı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Ligin ilk devresi 20 Aralık 2026'da tamamlanırken, takımlar kısa bir aranın ardından 16 Ocak 2027'de ikinci yarı için sahaya inecek. Normal sezonun bitiş tarihi ise 24 Nisan 2027 olarak duyuruldu.

ZORLU FİKSTÜRDE HAFTA İÇİ MESAİSİ

Sezon planlamasında dikkat çeken detaylardan biri de sıkıştırılmış takvim oldu. Federasyonun belirlediği programa göre takımlar 12, 24 ve 29. hafta mücadelelerini hafta içi günlerinde oynayacak. Antalya ve çevre ilçelerdeki futbolseverlerin yakından takip ettiği Serikspor'un bu yoğun fikstürde göstereceği performans, bölge sporu açısından kritik önem taşıyor.

SERİKSPOR'UN İLK YARI MAÇ PROGRAMI

Yeşil-beyazlıların ligin ilk yarısında oynayacağı karşılaşmalar sırasıyla şu şekilde gerçekleşecek: 1. Hafta: Karacabey Belediyespor (Deplasman) 2. Hafta: İnegölspor 3. Hafta: Ankaragücü (Deplasman) 4. Hafta: Fethiyespor 5. Hafta: 1461

Trabzon FK (Deplasman) 6. Hafta: Adana 01 FK 7. Hafta: Kahramanmaraş İstiklalspor (Deplasman) 8. Hafta: Kütahyaspor 9. Hafta: Kırklarelispor (Deplasman) 10. Hafta: İskenderunspor 11. Hafta: Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Deplasman) 12. Hafta: Erzincanspor 13. Hafta: Sakaryaspor (Deplasman) 14. Hafta: 52 Orduspor FK 15. Hafta: Ankara Demirspor (Deplasman) 16. Hafta: 12 Bingölspor 17. Hafta: BAY