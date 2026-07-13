İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, kamuoyunda gündem olan iddiaların ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, soruşturmanın merkezinde yer alan AHBAP Derneği ile kişisel borç ve alacak ilişkilerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Denetim yapılmasını ben istedim"

Levent, paylaşımında gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a ulaştığını ve yaklaşık 15 gündür aynı konuda mesaj gönderdiğini belirtti.

Paylaşımında, deprem döneminden bugüne kadar AHBAP Derneği'nin tüm faaliyetlerinin incelenmesini talep ettiğini ifade eden Levent, "Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin. Gelin, her şeyi denetleyin ve sonucu kamuoyuyla paylaşın." mesajını verdi.

"Haklılığımız ortaya çıkacak"

Kendisine yönelik iddiaların yoğun şekilde kamuoyuna yansıtıldığını belirten Levent, gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını öne sürdü. Sürecin sonunda haklı olduklarının anlaşılacağını savunan sanatçı, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesini istediğini ifade etti.

Dikkat çeken çıkış: "Asıl bombayı bekleyin"

Açıklamasının sonunda dikkat çeken ifadeler kullanan Haluk Levent, önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklamalar yapacağını belirterek şu mesajı paylaştı:

"Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız."

Levent ayrıca, kişisel mali ilişkilerinin AHBAP Derneği ile ilgisi bulunmadığını bir kez daha vurgulayarak, buna rağmen kamuoyunda bu iki konunun bilinçli şekilde ilişkilendirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Haluk Levent hakkındaki soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, resmi makamların yapacağı yeni açıklamalar ve soruşturmanın seyri yakından takip ediliyor.