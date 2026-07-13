Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının son bölümünde, Ömer Faruk Bal adlı yarışmacı 500 bin lira değerindeki soruya ulaşmayı başardı. Ancak yarışmacı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki isim değişikliğiyle ilgili kritik soruda elendi.

Televizyon ekranlarına yansıyan son bölüme göre, ikinci barajı rahatlıkla aşan Bal'ın karşısına "Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak hangi yıl değiştirmiştir?" sorusu çıktı. Tüm joker haklarını tüketen yarışmacı, bir süre yarışmadan çekilmeyi düşündü. Daha sonra kararını değiştirerek soruya yanıt verme yolunu seçti.

500 BİN LİRALIK YANIT

Yarışmacı, şıklar arasından "D- 2025" seçeneğini tercih etti. Ekranda doğru cevabın "C- 2022" olduğunu gören Ömer Faruk Bal, hedefine ulaşamayarak yarışmaya veda etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARI NASIL ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası alanda ülkenin marka değerini artırmak amacıyla 2022 yılının ortalarında Birleşmiş Milletler'e resmi bir talep iletmişti. Bu başvurunun kabul edilmesinin ardından kurum, yabancı dillerde ülkenin resmi adını "Türkiye" olarak tescil etti. Söz konusu değişiklik, uluslararası yazışmalarda ve resmi belgelerde o tarihten itibaren aktif olarak kullanılmaya başlandı.