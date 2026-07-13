Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Matinhos kenti, kıyı erozyonu ve sel baskınlarına karşı yürüttüğü dev kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaştı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, deniz tabanından sahile pompalanan 3 milyon metreküp kum sayesinde bölgedeki otellerin doluluk oranında yüzde 40'a varan artış kaydedildi.

Uzun yıllardır okyanusun şiddetli dalgalarıyla mücadele eden kentte, kıyı mühendisliği teknikleri modern şehir planlamasıyla entegre edildi. Gerçekleştirilen yapay plaj besleme çalışması sonucunda 6,3 kilometrelik sahil şeridi genişletilerek 100 metreye ulaştırıldı.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE ALTYAPI

Genişleyen sahil bandı sadece kumul alanını artırmakla kalmadı; yürüyüş parkurları, modern bisiklet yolları, engelli erişimine uygun rotalar ve dinlenme tesisleriyle donatıldı. Şubat ayında hizmete giren 60 metrelik metal yaya köprüsü ise sahil beldeleri arasındaki yaya trafiğini kesintisiz hale getirdi. Bölgenin en büyük sorunlarından olan sel riskine karşı mendirekler ve dalgakıranlar inşa edilirken, kurulan makro ve mikro drenaj sistemleriyle yağmur sularının nehre güvenli şekilde deşarj edilmesi sağlandı.

YAPAY PLAJ BESLEME YÖNTEMİ NEDİR?

Kıyı mühendisliğinde sıkça başvurulan yapay plaj besleme (beach nourishment) uygulamaları, doğal yollarla kaybedilen kumun yerine açık denizden uygun nitelikteki malzemenin kıyıya taşınması prensibine dayanıyor. Bu yöntem, fırtına dalgalarına karşı fiziksel bir tampon bölge oluşturarak altyapıyı korurken, aynı zamanda rekreasyon alanlarını büyüterek turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

Matinhos'ta devam eden kıyı bitkilendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte, erozyon kriziyle başlayan projenin kenti uzun vadeli ve güvenli bir turizm merkezine dönüştürmesi hedefleniyor.