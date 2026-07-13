Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin en yoğun turizm merkezlerinde içme suyu altyapısı baştan sona yenileniyor. Artan nüfus ve turizm tesislerinin su talebini karşılamak amacıyla Belek, Kadriye, Karadayı, Altıntaş ve Kundu bölgelerinde toplamda 3,5 milyar lirayı aşan dev bir altyapı hamlesi gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla, bölgenin kronikleşen su kayıplarının ve basınç sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SERİK'TE 50 KİLOMETRELİK HAT YENİLENDİ

Projenin en büyük ayağını oluşturan Serik ilçesinde yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL bütçe kullanıldı. Belek, Kadriye ve Karadayı mevkilerinde ekonomik ömrünü tamamlayan eski çelik borular sökülerek yerine 50 kilometre uzunluğunda yeni isale hattı döşendi. Ayrıca kurulan yeni içme suyu üretim tesisleri, SCADA sistemi sayesinde uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirildi.

KUNDU VE ALTINTAŞ İÇİN 1 MİLYAR 155 MİLYON TL

Son yıllarda yapılaşmanın ve turizm yatırımlarının hızla arttığı Altıntaş ve Kundu Oteller Bölgesi için de kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bölgeye 1 milyar 155 milyon lira maliyetle yeni sondaj kuyuları açılırken, 17 kilometrelik yüksek kapasiteli basma hattı inşa edildi. Trafiğin yoğun olduğu karayolu geçişlerinde ise yatay delgi tekniği kullanılarak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanması engellendi.

YATIRIMLAR TURİZM SEZONUNU NASIL ETKİLEYECEK?

Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu bölgelerde, su tüketimi kış aylarına kıyasla katlanarak artıyor. Geçmiş yıllarda fiziki su kayıpları ve basınç düşüklüğü nedeniyle yaşanan işletme sorunları, otellerin ve yerel halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu. Devreye alınan yeni nesil enerji verimli pompalar ve akıllı şebeke yönetimi sayesinde, önümüzdeki turizm sezonlarında kesintisiz ve güvenli su tedariki garanti altına alınmış oldu. Üstyapı ve asfalt onarımlarının da eş zamanlı tamamlanmasıyla yollar yeniden trafiğe açıldı.