Türkiye genelinde ve turizm odaklı yerleşimin yoğun olduğu Alanya'da yıllardır tartışılan fahiş site aidatı sorununa Meclis'ten yasal düzenleme geldi. Kabul edilen yeni yasa tasarısıyla birlikte site yönetimlerinin harcama yetkileri sınırlandırılırken, usulsüz işlem yapan yöneticilere para ve hapis cezası yaptırımı getirildi.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'ın aktardığına göre, 7 kritik maddeden oluşan yeni sistem site yönetimlerinde köklü bir dönüşüm başlatıyor. Düzenlemenin merkezinde ev sahiplerinin onay yetkisinin genişletilmesi ve şeffaflık ilkesi yer alıyor. Artık site yönetimleri tarafından tek taraflı hazırlanan bütçeler otomatik olarak yürürlüğe giremeyecek.

BÜTÇE İÇİN ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ŞARTI

Yeni yasal çerçeveye göre, aidat miktarlarının ve yönetim bütçesinin geçerli olabilmesi için kat maliklerinin üçte ikisinin onayı zorunlu tutuluyor. Bazı bölgelerde 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen yüksek aidat rakamlarının önüne geçmek amacıyla harcamalar tamamen şeffaf hale getiriliyor. Temizlik, personel maaşı, asansör bakımı ve tadilat gibi tüm gider kalemleri açıkça paylaşılarak maliklerin bilgisine sunulacak.

Şeffaflık adımları kapsamında site giderleri için yapılacak harcamalarda birden fazla firmadan teklif alınması ve en uygun maliyetin seçilmesi yasal bir zorunluluk oluyor. Gerekli şartları sağlamayan yönetim şirketlerinin faaliyetleri kısıtlanacak. Usulsüzlük tespit edilen yönetimlere ise idari para cezasının yanı sıra hapis cezası da uygulanabilecek.

ALANYA'DAKİ SİTELERE MUHTEMEL ETKİSİ

Çok sayıda geniş ölçekli konut projesinin yer aldığı Alanya'da, bu düzenlemenin olası yansımaları gayrimenkul sektörü tarafından yakından takip ediliyor. İlçedeki profesyonel site yönetim şirketlerinin yeni yasal zorunluluklara hızla uyum sağlaması gerekecek. İlerleyen süreçte tüm gelir ve giderlerin dijital platformlara taşınması planlanıyor. Böylece Alanya'daki kat malikleri de ödedikleri aidatların nereye harcandığını anlık olarak denetleme imkanına kavuşacak.