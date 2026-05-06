Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, küresel krizlerin etkisiyle 5 Mart 2026 tarihinde devreye alınan eşel mobil sistemi sonucunda devletin vergi kaybı şimdiden 100 milyar TL barajını geçerek 103 milyar TL seviyesine ulaştı.

10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan sistemin, vatandaşın bütçesini korumayı hedeflediği ve kapsama alınan ürünlerin toplam ÖTV içindeki payının yüzde 96'nın üzerine çıktığı belirtildi. Şubatta 44,3 milyar TL olan ÖTV tahsilatının, mart ayında yüzde 18 düşüşle 36,3 milyar TL'ye gerilediği aktarıldı. Mart verilerinin, kriz öncesi 16 Şubat - 4 Mart ile krizin derinleşmediği 5 - 15

Mart dönemlerini kapsadığı ifade edilirken, nisan ayı tahsilatının ise 6,9 milyar TL seviyesinde kaldığı ve resmi rakamların 15 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacağı bildirildi.

YILLIK HEDEF VE BÜYÜYEN AÇIK

Yılın ilk dört ayında elde edilen kümülatif tahsilat 136,8 milyar TL olarak kaydedildi. GİB tarafından yayımlanan verilere göre, 2026 yılı bütçesinde hedeflenen 656,5 milyar TL'lik gelire ulaşılabilmesi için 519,7 milyar TL ek tahsilata ihtiyaç duyuluyor.

Mevcut şartlar altında yıl sonuna kadar 104 milyar TL KDV kaybı yaşanacağı ve toplam riskin 600 milyar TL'yi aşabileceği öngörülüyor. Güncel uygulamada motorin ve LPG için maktu ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanırken, benzin için bu rakam 3,0206 TL seviyesinde sabitlendi.

ALANYA TARIM VE TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Sistemin başlangıcından bu yana 86 milyar TL ÖTV ve alınamayan 17 milyar TL KDV ile toplam 103 milyar TL'lik vergi kaybı oluştu. Alanya'da özellikle örtü altı tarım, muz ve avokado üretimi gibi maliyet yoğun sektörler ile turizm taşımacılığı, akaryakıttaki sıfır ÖTV uygulamasından doğrudan etkileniyor. Ulusal çapta oluşan bu devasa vergi açığının, ilerleyen dönemde yerel ekonomideki vergi politikalarına ve kamu hizmetlerine muhtemel etkisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.