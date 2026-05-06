Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumlu rüzgarların desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki günü yüzde 0,88 artışla 14.495,77 puandan kapatan endeks, yeni işlem gününe 181,49 puanlık yükselişle 14.677,26 puandan giriş yaptı. Açılıştaki yüzde 1,25'lik bu artış, piyasalardaki risk iştahının güçlü kaldığını gösterdi.

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi ise yüzde 0,97 oranında değer kazandı. En yüksek artış yüzde 2,37 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görülürken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 1,19 oranında gerileyerek en çok kaybettiren endeks oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER VE RİSK İŞTAHI

ABD

Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine yönelik açıklamaları piyasalara yön verdi. Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması ve İran ile nihai bir anlaşma yolunda ilerleme kaydedildiğinin bildirilmesi, küresel ölçekte yatırımcı güvenini tazeledi. Ayrıca teknoloji şirketleri başta olmak üzere açıklanan güçlü şirket bilançoları, piyasalardaki yükseliş ivmesini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI

Jeopolitik gerilimlerin azalması ve petrol fiyatlarında beklenen olası geri çekilme, sadece ulusal borsayı değil, yerel ekonomileri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle Alanya gibi turizm ve tarım taşımacılığının yoğun olduğu bölgelerde, enerji maliyetlerindeki düşüş ihtimali sektör temsilcileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlara göre, ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği ve petrol fiyatlarının seyri, önümüzdeki günlerde piyasaların yönünü belirlemeye devam edecek.

ANALİSTLERİN TEKNİK BEKLENTİLERİ

Analistlerin aktardığına göre, yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, küresel piyasaların gözü ABD ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi ÜFE ve PMI verilerinde olacak. Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 14.500 ve 14.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade edildi.