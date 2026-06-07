Alanya Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa protokolü çerçevesinde hayata geçirilen 3. Keykubad Göç ve Kervan Yolu Yürüyüşü tamamlandı. Alanya, Konya ve Antalya'dan gelen 180 kişilik grup, 12 kilometrelik orta zorluktaki parkurda hem spor yaptı hem de tarihi dokuyu inceledi.

Duruca Gölü, Gürlevik Pınarı ve Yenicepazar Yaylası hattında ilerleyen katılımcılara, Arkeolog Osman Yılmaz ve Antalya Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü (ADDK) Başkanı Tuncer Koç rehberlik etti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri İrem Yunusoğlu, Şahin Ararat ve Hüseyin Güney de etkinlikte yer aldı.

İKİ BAŞKENTİ BİRLEŞTİREN PROTOKOL

Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan'ın aktardığına göre, her iki şehrin Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapması ortak bir kültürel miras oluşturuyor. Sayan, imzalanan protokol sayesinde iki başkenti tarihi kervan yoluyla yeniden bağladıklarını ve bölgedeki yaylaların korunarak geliştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise ataların kullandığı göç yollarının yeniden deneyimlenmesinin önemine dikkat çekti. Koçak, geçilen güzergahın Sultan Alaaddin Keykubat’ın fetih yolu olarak bilindiğini ifade ederek, organizasyona destek veren kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

BU GÜZERGAH NEDEN ÖNEMLİ?

Tarihi kaynaklara göre, Sultan Alaaddin Keykubat'ın 13. yüzyılda Alanya'yı kışlık, Konya'yı ise yazlık başkent olarak konumlandırması, iki şehir arasındaki kervan yollarının stratejik değerini artırmıştı. Hem ticari kervanların hem de askeri birliklerin kullandığı bu kadim yol, günümüzde doğa turizmi ve kültürel belleğin yaşatılması amacıyla öne çıkıyor.

Yürüyüş organizasyonu, Alanya Belediyesi Fen İşleri Yayla Şantiyesi'nde katılımcılara sunulan ikram yemeğiyle sona erdi.