Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün meydana gelen ve büyük üzüntüye neden olan trafik kazasında acı bilanço ağırlaştı. Özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Asım Girgeç'in ardından, hastanede tedavi gören yaralılardan Ramazan Tutar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu üzerindeki Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Berat Yılmaz (23) yönetimindeki 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa istikametine dönüş yapmak isteyen Halim Terhan'ın (66) kullandığı 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle özel halk minibüsünün sol tarafı büyük hasar alırken, araçta bulunan yolculardan 75 yaşındaki Asım Girgeç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada toplam 11 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza, özel halk minibüsünün araç içi kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın şiddetiyle yolcuların savrulduğu ve minibüste büyük panik yaşandığı anlar yer aldı. Kaza görüntüleri, çarpışmanın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Asım Girgeç, memleketi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tedavisi hastanede devam eden yaralılardan Ramazan Tutar'ın da yaşamını yitirmesiyle acı daha da büyüdü.

10 yaralının tedavisi sürüyor

Yetkililer, kazada yaralanan diğer 10 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma ise sürüyor. Polis ekipleri, kaza anına ilişkin kamera kayıtları ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.