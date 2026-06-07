Öğle saatlerinde 2'nci Sanayi Sitesi'nde tamir işlemi için park halinde bekleyen bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, yangın sırasında araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ancak alevlerin hızla tüm aracı sarması nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine veya araçlara sıçramasını engellemek için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NASIL BELİRLENECEK?

Sanayi sitelerinde park halindeki araçlarda meydana gelen bu tür yangınların genellikle elektrik aksamındaki kısa devrelerden veya motor kısmındaki sızıntılardan kaynaklanabildiği değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış sebebini saptamak amacıyla yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.