Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olası bir can kaybı ya da yaralanma ihtimaline karşı sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin otelin diğer bölümlerine sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otelde soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yangın sırasında kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olay yerinde yapılacak teknik incelemenin ardından yangının kesin çıkış nedeninin netlik kazanacağını bildirirdi. Ayrıca polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.