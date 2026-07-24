Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan Gülsüm Üsgüdar (43), A.G., M.K., T.K. ve E.Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Gülsüm Üsgüdar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üsgüdar'ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, aracın neden kontrolden çıktığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.