İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Özlem Gürses'in savcılıkta verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Gürses, Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkisinin bulunmadığını belirterek, deprem sürecindeki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Haluk Levent ile şahsi tanışıklığım yok"

İfadesinde Haluk Levent ile yalnızca depremin üçüncü yıl dönümünde canlı yayında bir araya geldiklerini belirten Gürses, deprem öncesinde Levent hakkında herhangi bir röportaj ya da özel haber çalışması yapmadığını söyledi.

Canlı yayında Haluk Levent'in tavırlarını doğru bulmadığını dile getirdiğini ifade eden Gürses, söz konusu programın deprem bölgesindeki son durumu ve verilen vaatlerin ne ölçüde yerine getirildiğini sorgulamaya yönelik hazırlandığını belirtti. Yayında deprem mağduru avukatların da konuk edildiğini ve depremzedelerin yaşadığı sorunların gündeme taşındığını söyledi.

"Amacım denetim çağrısı yapmaktı"

Özlem Gürses, deprem döneminde yaptığı açıklamaların hiçbirinde belirli bir kurum adına bağış çağrısında bulunmadığını savundu.

İfadesinde, "Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir. Hiçbir zaman yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemedim. Eğer ben ve benim gibi toplum önünde bulunan kişilerin itibarı kullanılarak bağış toplandıysa ve bu tespit edilirse ben de bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Gürses, yoğun bağış topladığını düşündüğü AHBAP Derneği'nin denetlenmesi gerektiğini dile getirdiğini, ancak AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da eşit mesafede yaklaştığını belirtti.

"Örgütsel yapı varsa farkında değildim"

Savcılık ifadesinde deprem sürecinde herhangi bir örgütsel yapılanmadan haberdar olmadığını ifade eden Gürses, yardım etmeyen kişilere yönelik sosyal medya üzerinden linç kampanyaları yürütüldüyse bunun farkında olmadığını söyledi.

Aynı şekilde farklı yardım kuruluşlarına destek veren kişilerin hedef gösterildiğine dair iddiaları da bilmediğini belirten Gürses, tüm açıklamalarının şeffaflık ilkesine dayandığını dile getirdi.

"Özür dileyecek bir şey yapmadım"

Gürses, Türk yargısının üç yıllık süreçte tüm verileri değerlendirecek imkana sahip olduğunu ifade ederek, Haluk Levent'in kamu görevlileriyle sık sık birlikte görüntü vermesinin kamuoyunda farklı algılar oluşturduğunu öne sürdü.

İfadesinin sonunda ise yaptığı açıklamalardan dolayı özür dilemesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığını belirten Gürses, söyleyeceklerinin bunlardan ibaret olduğunu ifade etti.

Özlem Gürses, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.