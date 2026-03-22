​Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’ten korkutan haber geldi. Edinilen bilgilere göre Başkan Özçelik, bahçesinde çağla topladığı esnada çıktığı ağaçtaki dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Kazanın ardından ilk müdahalesi yapılan Özçelik, ileri tetkik ve tedavi için Antalya’da bulunan sahibi olduğu OFM Hastanesi’ne sevk edildi.

​"SAĞLIK DURUMUM IYİ"

​Hastanede yapılan kontrollerde diz bölgesinde kırık tespit edilen Başkan Özçelik, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak hemşehrilerini bilgilendirdi. Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Özçelik, şu ifadeleri kullandı:



​"Değerli hemşehrilerim, geçirdiğim bir düşme kazası sonucu diz bölgemde oluşan kırık nedeniyle Çarşamba günü ameliyat olacağım. Şükürler olsun ki sağlık durumum iyi ve sürecim doktorlarımızın kontrolünde planlandığı şekilde ilerlemektedir. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü taburcu olmam öngörülmektedir. İlginiz ve şifa dilekleriniz için arayan, mesaj gönderen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla."