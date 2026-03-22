Alanya’da düğün sezonu başlarken, “ödünç takı” meselesi yeniden gündemde. Takılan altın geri gelmezse vatandaşın başvurabileceği yol var.

Alanya’da düğün hazırlığı yapan birçok aile için artık sadece salon, yemek ya da organizasyon konuşulmuyor. düğünde takılan altının geri alınıp alınamayacağı da ciddi bir tartışma konusu haline geldi.

Son dönemde yaşanan örneklerde, düğünde takılan altınların geri verilmemesi üzerine vatandaşların ilamsız icra yoluna başvurarak altının güncel değerini tahsil ettiği görülüyor. Özellikle altın fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde bu durum daha çok konuşuluyor.

İLAMSIZ İCRA YOLU NASIL İŞLİYOR?

Avukat Tevfik İmamoğlu, düğünde takılan ve geri dönmeyen altınlar için ilamsız icra takibi yapılabileceğini söylüyor. Buna göre, geçmişte takılan bir çeyrek altın bile bugün güncel piyasa değeri üzerinden talep edilebiliyor.

İcra takibine karşı taraf itiraz etmezse borç kesinleşiyor ve süreç mahkemeye gitmeden sonuçlanabiliyor. Ama itiraz gelirse iş o zaman büyüyor…

İşin garip tarafı şu; herkes “takı takılır, geri gelir” diye düşünüyor ama ortada çoğu zaman hiçbir yazılı belge olmuyor.

YARGITAY NET DEĞİL, MAHKEMELER FARKLI KARAR VERİYOR

Bu konuda Yargıtay’ın net ve tek bir içtihadı bulunmuyor. Genel yaklaşım, düğünde takılan altınların bağış olduğu yönünde. Yani geri istenemez gibi kabul ediliyor.

Ancak bazı yerel mahkemeler farklı düşünüyor. Özellikle karşılık beklentisi varsa “örtülü borç ilişkisi” oluşabileceği yönünde kararlar verilebiliyor.

Bu da şu anlama geliyor: Aynı durum, farklı şehirde farklı sonuç verebilir.

DELİL YOKSA İŞ ZORLAŞIYOR

Uzmanlar, olası anlaşmazlıklarda vatandaşların elini güçlendirecek bazı basit önlemlere dikkat çekiyor:

- Altının kuyumcudan alınırken kayıt altına alınması

- Takı anının kamera ile görüntülenmesi

- O anı gören tanıkların bulunması

Bunlar kulağa basit geliyor ama iş icraya gidince en kritik detaylar bunlar oluyor.

Bir düğünde takılan altın, yıllar sonra icra dosyasına dönüşebiliyor. Kimse düğünde bunu düşünmüyor ama…

Şimdi Alanya’da birçok kişi aynı şeyi soruyor: “Takı gerçekten hediye mi, yoksa borç mu?”

Cevap net değil. Ama artık insanlar eskisi kadar rahat değil.