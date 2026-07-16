Tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Aras Demir’in başvurusunu inceleyerek 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı aldı.

MAHKEME TAKVİMİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Alınan karar doğrultusunda, davanın ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 1 Ekim 2026 tarihinde yapılmasına hükmedildi. Konkordato ilanının yayımlanmasıyla birlikte alacaklı taraflar için yedi günlük itiraz süresi başladı. Alacaklılar, bu süre zarfında mühlet verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak karara itiraz edebilecek.

GDO İDDİALARI VE YARGI SÜRECİ

Şirketin mali krizinin yanı sıra hukuki süreçleri de devam ediyor. Oksijen'in aktardığına göre, Taban Gıda ve Aras Demir hakkında Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sahte belge kullanımı ve GDO’lu ürün ithalatı iddialarıyla açılmış bir dava bulunuyor. İddianamede, Rusya ve Ukrayna üzerinden 11 gemi aracılığıyla getirilen mısır ile kanolanın gümrük işlemlerinde mevzuata aykırı davranıldığı öne sürülüyor.

Hakkındaki iddialara mahkemede yanıt veren Aras Demir, suçlamaları reddetti. Demir, GDO’lu ürün satışı gerçekleştirmediklerini, başka bir firmanın tek seferlik bir ödeme karşılığında Taban Gıda’ya ait belgeleri kullandığını savundu.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, doğrudan iflas anlamına gelmiyor. Bu hukuki süreçte şirketin mali yapısı mahkeme heyeti tarafından detaylıca incelenerek sunulan konkordato projesinin piyasa şartlarında uygulanabilirliği test ediliyor. Karar, şirketi olası icra takiplerine karşı koruyarak finansal toparlanma için yasal bir zemin sağlıyor.