Memur emeklilerinin temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin fark ödeme takvimi netleşti. Ayın ilk günlerinde maaşlarını zamsız tarife üzerinden alan 4C kapsamındaki emeklilerin hesaplarına, temmuz ayının sonuna kadar ek ödemeleri aktarılacak.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, yapılacak fark ödemeleri emeklilerin unvanlarına ve derecelerine bağlı olarak 3 bin 700 lira ile 13 bin 500 lira arasında değişiklik gösterecek. Maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alan ve üç aylık zam farkı hakkı bulunan bir emekliye ödenecek en düşük tutar ise 11 bin 265 lira olarak belirlendi.

FARKLAR NEDEN AY SONUNA KALDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından temmuz ayının ilk haftasında açıklanan altı aylık enflasyon verileri, memur emeklilerinin maaş zam oranlarını kesinleştiriyor. Ancak 4C kapsamındaki emeklilerin maaş ödemeleri genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında yapıldığı için, belirlenen zamlı oranlar bu ödeme dönemine yetişmiyor. Oluşan takvim uyuşmazlığı nedeniyle, yasal olarak hak edilen zam farkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayın ilerleyen günlerinde ek bir takvimle hesaplara gönderiliyor.

ÖDEMELER NASIL KONTROL EDİLEBİLİR?

Emekliler, unvanlarına göre hesaplanan mevcut maaşlarını, yeni zamlı maaşlarını ve yatırılacak olan net fark tutarlarını e-Devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri aracılığıyla detaylı olarak görüntüleyebiliyor. Temmuz ayının son haftasında banka hesaplarına yansıyacak olan bu ek tutarlar, doğrudan emeklilerin maaş aldıkları banka şubeleri veya ATM'leri üzerinden kesintisiz olarak çekilebilecek.