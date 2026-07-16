Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Sohos bölgesinde her yıl organize edilen festival kapsamında geleneksel yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinlikte meydana çıkan güreşçiler, tıpkı Türkiye'deki başpehlivanlar gibi vücutlarını zeytinyağıyla kaplayarak mücadele etti.

Müsabakalarda geleneksel deri pantolonlar giyen sporcuların görüntüleri dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Yunan güreşçilere yerel halk tarafından 'Pehlivanis' isminin takıldığı öne sürüldü.

UNESCO LİSTESİNDEKİ KIRKPINAR

Kökleri 14. yüzyıla kadar uzanan Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664 yıllık tarihiyle dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu köklü gelenek, Türkiye'nin kültürel mirası olarak UNESCO

Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde resmi olarak yer alıyor.

KÜLTÜREL MİRAS TARTIŞMALARI NELER?

Ege'nin iki yakasındaki Türkiye ve Yunanistan, tarihi ve coğrafi yakınlıkları sebebiyle pek çok ortak kültürel ögeyi barındırıyor. Daha önce baklava, lokum, Türk kahvesi ve Hacivat-Karagöz gibi kültürel değerlerin aidiyeti konusunda yaşanan tartışmaların, yağlı güreş benzeri etkinliklerin Yunanistan'da popülerleşmesiyle spor alanına da yansıdığı görülüyor.