Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle, toplumda genellikle gizlenen sağlık sorunları tiyatro sahnesine taşındı. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Dr. Nusret Arsel Konferans Salonu'nda sahnelenen "Görünmeyen Kahramanlar Sahnede… Peki Kontrol Kimde?" adlı oyun, halka açık ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu. Etkinlikte, tıp ve sanat bir araya getirilerek hastaların sessiz mücadelesine dikkat çekildi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, idrar kaçırma, dışkı tutamama, kronik kabızlık, pelvik organ sarkmaları ve pelvik ağrıları gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hastalıklar, toplumsal tabular nedeniyle sıklıkla gizleniyor. Hastaların utanıp doktora gitmekten çekinmesi, günlük yaşamı ve fiziksel hareketliliği kısıtlarken, ilerleyen süreçlerde psikolojik sorunlara da zemin hazırlıyor. Sahnelenen oyunda, gerçek yaşam öykülerinden ilham alınan skeçlerle bu hastalıkların gündelik hayata etkileri ele alındı.

HASTALAR NEDEN TEDAVİYİ ERTELİYOR?

Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Pelvik Taban Hastalıkları Merkezi Sorumlusu Dr. Serkan Zenger, bu sorunların kadın ve erkeklerde her yaş grubunda görülebildiğini bildirdi. Erken tanının yaşam kalitesini ciddi oranda artırdığına işaret eden Zenger, buna rağmen birçok hastanın şikayetlerini normalleştirdiğini veya mahremiyet kaygısıyla tedavi sürecini ertelediğini belirtti. Zenger, uzun tıbbi sunumlar yerine tiyatronun empati kurduran gücünü tercih ettiklerini vurgulayarak, kapalı kapılar ardında yaşanan mücadeleleri görünür kılmak istediklerini ifade etti.

BİRDEN FAZLA UZMANLIK ALANI NASIL BİRLİKTE ÇALIŞIYOR?

Pelvik taban rahatsızlıklarının tanı ve tedavi süreci, anatominin karmaşık yapısı nedeniyle genellikle genel cerrahi, üroloji, jinekoloji ve gastroenteroloji gibi farklı branşların eşgüdümlü çalışmasını gerektiriyor. Multidisipliner yaklaşım sayesinde hastalar, fonksiyon kayıplarını kalıcı hale gelmeden tedavi ettirebiliyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emre Balık, modern hekimliğin yalnızca hastalıkları tedavi etmekle sınırlı kalmadığını açıkladı. Toplumda konuşulamayan sorunlar karşısında farkındalık yaratmanın temel görevlerinden biri olduğunu belirten Balık, bilimin güvenilirliği ile sanatın evrensel dilini buluşturan bu etkinliğin, hastaların çözüm arayışına başlamasına vesile olacağına inandıklarını aktardı.