Galatasaray, sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, sarı-kırmızılı kulüp ayrılık kararını sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı veda mesajıyla kamuoyuna bildirdi.

Yayımlanan mesajda, Arjantinli yıldızın kulübe kattığı değerlere vurgu yapıldı. Açıklamada, ayrılıktan ziyade bırakılan mirasa dikkat çekilirken, Icardi'nin yedi yaşından yetmiş yaşına kadar tüm taraftarların sevgisini kazandığı ifade edildi. Kulüp, oyuncunun sadece attığı goller veya kazandığı kupalarla değil, sahaya yansıttığı tutkuyla da kulüp tarihine geçtiğini belirtti.

EFSANELER ARASINA GİRDİ

Veda metninde Icardi'nin Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını altın harflerle yazdırdığı aktarıldı. Özellikle yeni neslin Galatasaraylı olmasında büyük pay sahibi olduğu vurgulanan oyuncuya, takımın efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacağı mesajı iletildi.

ICARDI'NIN GALATASARAY KARİYERİNDE NELER YAŞANDI?

Sarı-kırmızılı formayı giydiği süre boyunca elde ettiği gol krallıkları ve kırdığı rekorlarla ön plana çıkan Icardi, kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan isimlerin başında geliyordu. Taraftarla kurduğu özel bağ sayesinde Türk futbol tarihinde iz bırakan yabancı oyuncular arasına giren golcü futbolcunun, Galatasaray camiasında bıraktığı miras uzun süre hafızalarda yer edinecek.