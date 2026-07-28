ALANYA ve bölge tarihine ışık tutarken turizme de önemli katkılar sağlayan Syedra Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. H. Ertuğ Ergürer başkanlığında aralıksız devam ediyor. Kazı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Fatih Mehmet Özveren, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet Syedra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Gezi kapsamında Prof. Dr. H. Ertuğ Ergürer, heyete sütunlu cadde, vaftiz mağarası, hamam kompleksi, meclis binası, Herakles’in 12 görevini betimleyen yaklaşık 164 metrekare büyüklüğündeki taban mozaiği, caddeleri birbirine bağlayan anıtsal merdivenler, gelişmiş su altyapı sistemi, zeytin işlikleri ve sarnıçlar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Ayrıca yürütülen kazı, restorasyon ve koruma çalışmaları ile antik kentin ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik projeler de heyete tanıtıldı. İncelemelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Fatih Mehmet Özveren, Syedra Antik Kenti’nde yürütülen bilimsel çalışmaların kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Kazı Başkanı Prof. Dr. H. Ertuğ Ergürer ve kazı ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Müdür Özveren ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarının her geçen gün yeni keşiflerle büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade etti. Çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan buluntuların yalnızca bölge tarihi açısından değil, bilim ve arkeoloji dünyası açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Türkdoğan, kazı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Syedra Antik Kenti’nin Alanya’nın kültürel mirası ve turizm potansiyeli açısından taşıdığı değere dikkat çeken Rektör Türkdoğan, kazı çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, ilgili kurumlara ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Rektör Türkdoğan, Syedra Antik Kenti kazı çalışmalarına sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü Fatih Mehmet Özveren’e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN