Alanya, yaz sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Elektronik müzik dünyasının uluslararası arenadaki başarılı temsilcileri arasında gösterilen Tom & Collins, Sundaze Beach Club'ta gerçekleştirdikleri performansla hem yerli hem de yabancı tatilcilere festival atmosferi sundu.

Dünyaca ünlü Tomorrowland, Zamna ve EDC gibi elektronik müzik festivallerinde sahne alan, ayrıca DJ Mag Top 100 listesinde yer alan başarılı ikili, Alanya'daki performanslarıyla da büyük beğeni topladı.

Festival atmosferi yaşandı

Gece boyunca elektronik müziğin en sevilen parçalarını kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayan Tom & Collins, yüksek enerjili performanslarıyla eğlenceyi zirveye taşıdı. Güçlü ses sistemi, ışık şovları ve sahne görselleriyle birleşen performans, Sundaze Beach Club'ı adeta açık hava elektronik müzik festivaline dönüştürdü.

Müzikseverler, gece boyunca ritme eşlik ederek sabahın ilk saatlerine kadar dans etti. Özellikle yaz tatilini Alanya'da geçiren yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun ilgi gördü

Sundaze Beach Club'ta düzenlenen organizasyon, yaz sezonunun en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olarak öne çıktı. Tom & Collins hayranları, performans sonunda ikiliyi uzun süre alkışlarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede büyük ilgi gördü.

Uluslararası yıldızlar Alanya'da sahne almaya devam ediyor

Yaz sezonu boyunca dünyaca ünlü DJ ve sanatçıları ağırlamayı sürdüren Sundaze Beach Club, uluslararası organizasyonlarıyla Alanya'nın eğlence turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Tom & Collins'in performansı da sezonun en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.(Mehmet TUNÇ)