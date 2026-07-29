Alanya'da 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali öncesinde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ata sporunun önde gelen isimlerini makamında ağırlayarak festival öncesi birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ziyarete Türkiye Cumhuriyeti Baş Cazgırı Emin Ger, 2026 Türkiye Başpehlivanı Erkan Taş, 2026 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan Üçüncüsü Mustafa Taş, Gökbel Güreş Ağası Utkan Hasan Eminoğlu ve Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın katıldı.

Ata sporuna güçlü destek

Gerçekleşen ziyarette yağlı güreş kültürünün yaşatılması, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Türk spor kültüründeki önemi ve festival hazırlıkları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın geleneklerine sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Özçelik, "Ata sporumuzun mertlik geleneğinin değerli temsilcilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." sözleriyle misafirlerine teşekkür etti.

Kızılkule önünde hatıra pozu

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin ardından heyet, Alanya'nın tarihi simgelerinden biri olan yaklaşık 800 yıllık Kızılkule önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival öncesi verilen birlik mesajı, yağlı güreş camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Tüm vatandaşlara davet

Başkan Özçelik, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda düzenlenecek festivalin yalnızca bir güreş organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Alanya'nın kültürel mirasını yaşatan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Özçelik, "Ata sporumuzun heyecanını hep birlikte yaşamak üzere tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Gökbel Yaylası'na davet ediyorum." diyerek vatandaşları dört gün boyunca sürecek festival coşkusuna ortak olmaya çağırdı.

Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının er meydanına çıkacağı organizasyonda, yağlı güreş müsabakalarının yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli sosyal aktivitelerle Gökbel Yaylası dört gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.