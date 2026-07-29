Türkiye'de bisiklet sporunun önemli merkezlerinden biri haline gelen Alanya, yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin başarılı öğrencisi Yiğit Efe Al, Downhill (Tepeden Aşağı Bisiklet) branşındaki performansıyla Türkiye Milli Takımı kampına davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek

Romanya'nın Braşov kentinde gerçekleştirilecek Downhill Bisiklet Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım kampı çalışmalarına başlayan ay-yıldızlı ekipte yer alan Yiğit Efe Al, Türkiye adına uluslararası organizasyonda mücadele edecek sporcular arasında bulunuyor.

Türkiye'de son yıllarda ilgi görmeye başlayan ve yüksek teknik beceri, denge ile cesaret gerektiren Downhill branşında oluşturulan milli takım, uluslararası organizasyonlarda ilk kez geniş kapsamlı şekilde mücadele edecek. Bu anlamda Alanyalı genç sporcu da ülkesini temsil edecek ilk isimlerden biri olarak tarihe geçecek.

Alanya'nın spor başarısı büyüyor

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, özellikle bisiklet branşında yetiştirdiği milli sporcularla dikkat çekmeye devam ediyor. Okul, bugüne kadar farklı kategorilerde birçok sporcusunu milli takımlara kazandırırken, Yiğit Efe Al'ın milli takım kampına davet edilmesi bu başarı zincirine eklenen yeni bir halka oldu.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerinin ay-yıldızlı formayı giyecek olmasının hem okul hem de Alanya adına büyük bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

Genç sporculara davet

Açıklamada ayrıca bisiklet sporuna ilgi duyan ve bu alanda kariyer hedefleyen gençlere de çağrıda bulunuldu. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin, spor ve eğitimi bir arada yürütmek isteyen öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğu belirtilerek, bisiklet branşında kendini geliştirmek isteyen yetenekli gençlerin okula davet edildiği kaydedildi.

Milli takım kampında çalışmalarını sürdürecek olan Yiğit Efe Al, Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek hem Türkiye'yi hem de Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Bu önemli başarı, Alanya'nın sporcu yetiştiren kent kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.(Mehmet TUNÇ)