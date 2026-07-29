Alanya'nın Süper Lig'deki gururu Corendon Alanyaspor'un yeni sezon hazırlıkları sürerken, kentin önde gelen yöneticileri ve paydaşları takım için ortak bir masada buluştu. Kaymakamlık Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında, Alanyaspor'un geleceği, yeni sezon hedefleri ve şehrin kulübe sağlayacağı destek ele alındı.

Toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ve Alanyaspor yöneticileri katıldı.

"Alanyaspor, Alanya'nın ortak değeri"

Toplantıda konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanyaspor'un yaklaşık 10 yıldır Süper Lig'de mücadele ederek Alanya'nın adını Türkiye'nin en üst futbol liginde başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Turuncu-yeşilli kulübün elde ettiği başarının yalnızca sportif bir kazanım olmadığını ifade eden Öztürk, Alanyaspor'un Alanya'nın tanıtımına, marka değerine ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini ileten Kaymakam Öztürk, Alanyaspor'un başarısının tüm Alanya'nın ortak gururu olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Toplantıda, Alanyaspor'un yeni sezonda hedeflerine ulaşabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, iş dünyası ve taraftarların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar, şehrin tüm dinamiklerinin Alanyaspor'un yanında olmaya devam edeceğini belirterek, kulübe verilecek desteğin artarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Yeni sezon için destek mesajı

Süper Lig'de Alanya'yı başarıyla temsil etmeyi sürdüren turuncu-yeşilli ekip için gerçekleştirilen toplantının, sezon öncesi önemli bir birliktelik mesajı verdiği ifade edildi.

Toplantı sonunda Alanyaspor'a yeni sezonda başarı dilekleri iletilirken, kulübün sportif başarılarının devam etmesi için Alanya'nın tüm kesimlerinin dayanışma içinde hareket edeceği vurgulandı. Kentin ortak değeri olarak görülen Alanyaspor'un, yeni sezonda da hem sahada hem de şehirden aldığı destekle başarılı bir performans sergilemesi temennisinde bulunuldu. (Mehmet TUNÇ)