Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası, kamu kurumları, üniversiteler, medya kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerini Ankara’da bir araya getirdi. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de iletişim alanında Türkiye'nin vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan şûraya katılım sağladı. ATO Congresium'da gerçekleştirilen açılış programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın hitaplarıyla başladı. Açılışta; Türkiye İletişim Modeli, stratejik iletişim politikaları, dezenformasyonla mücadele ve uluslararası alanda Türkiye markasının güçlendirilmesine yönelik hedefler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oturumlarda, şûra kapsamında hazırlanan raporlar katılımcılarla paylaşıldı. Programa katılan Rektör Sağer; kamu diplomasisi, iletişim eğitimi, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekâ uygulamaları gibi başlıkların ele alındığı oturumlarda akademisyenler, kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Şûra süresince gerçekleştirilen müzakereler sonucunda hazırlanan değerlendirme ve önerilerin, yayımlanacak "2. İletişim Şûrası Raporları" ile "2. İletişim Şûrası Tebliğler" kitaplarında kamuoyu ve akademi dünyasının istifadesine sunulması planlanıyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN