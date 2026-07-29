TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde önemli düzenlemelere gidildi. Yeni uygulamayla kredi üst limitleri yükseltilirken, vade süreleri de uzatıldı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan düzenlemelerin üretim yapan ve ticaretin yükünü taşıyan esnaf ve sanatkârlar açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, yeni kredi limitleri ve vade sürelerinin tüm esnafa hayırlı olmasını diledi.

İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİNDE YENİ LİMİTLER

Düzenlemeye göre işletme kredilerinde şahsi üst limitler kooperatif gruplarına göre 750 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişecek. Yatırım kredilerinde ise iş yeri edindirme, taşıt edindirme ile makine ve teçhizat kredilerinin üst limiti 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Yeni uygulamayla işletme kredilerinde vade süresi 48 aya, taşıt ile makine-teçhizat kredilerinde 60 aya, iş yeri edindirme kredilerinde ise 72 aya çıkarıldı.

‘ESNAFIN YATIRIM GÜCÜ ARTACAK’

Düzenlemenin esnafın işini büyütmesine ve yeni yatırımlar yapmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Ali İhsan Özdemir, "Esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştıran ve yatırım gücünü artıran bu önemli düzenleme ticaret hayatımıza önemli bir ivme kazandıracaktır. Esnaf ve sanatkârlarımız adına her zaman esnafın yanında olan TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül'e teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. Özdemir, "Güçlü Esnaf, Büyük Türkiye" anlayışıyla üretmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

‘BANKA KREDİLERİNE GÖRE ÇOK DAHA UYGUN’

S.S. Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp ise esnaf kefalet kredilerinin bankalara göre çok daha düşük maliyetli olduğuna dikkat çekti. Yenialp, "Esnaf arkadaşlarımız bankalardan aldıkları kredileri yıllık yüzde 57-60 faiz oranıyla kullanıyor. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kullandıkları krediler ise yıllık yaklaşık yüzde 20 faiz oranıyla veriliyor. Dolayısıyla esnafımız çok daha düşük maliyetle kredi kullanmış oluyor. Daha önce en yüksek işletme kredisi limitimiz 1 milyon TL iken, şimdi 1 milyon 500 bin TL oldu. İşyeri edindirme ve araç alma kredilerinin limitleri de 2 milyon 500 bin TL'den 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı. Bu kredi limitlerinin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kredi kullanacak esnaf kardeşlerimizin SGK, Bağ-Kur ve vergi dairesine borçlarının bulunmaması ya da bu borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Yapılandırmalarda 72 aya kadar vade uygulanıyor. Ayrıca faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilmiş durumda. Ancak bu ay sonu itibarıyla tekrar yükselecek. Bu nedenle esnafımızın elini çabuk tutarak bir an önce yapılandırmalarını yaptırmaları ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine başvurarak yükselen kredi limitlerinden faydalanmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

‘ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN’

Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya ise, "29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla esnafımızın kullanmış olduğu işletme kredileri 1 milyon 500 bin TL'ye, iş yeri alımı ve araç alımı gibi yatırım kredileri ise 3 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmiştir. Bu konuda esnafımız adına yoğun çaba harcayan başta TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül'e ve Bölge Birliği Başkanımız Ahmet Tural'a çok teşekkür ederiz. Yeni kredi limitlerinin tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi