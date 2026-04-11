Survivor All Star 2022 ile tanınan ve yarışmada başlayan ilişkilerini evliliğe taşıyan Mert Öcal ve Sude Burcu, bebek beklediklerini duyurdu.

AŞKLARI YARIŞMADA BAŞLADI

Çiftin ilişkisi, 2022 yılında Survivor’da başlamış ve kısa sürede magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. İkili, aynı yıl aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

2024’TE EVLENDİLER

Mert Öcal ve Sude Burcu, ilişkilerini Eylül 2024’te evlilikle taçlandırdı. Düğünleri sonrası sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, takipçilerinin de ilgisini çekmeye devam etti.

“BABY ÖCAL IS COMING”

Yaklaşık 589 bin takipçili Instagram hesabından eşiyle birlikte paylaşım yapan Mert Öcal, bebek müjdesini şu sözlerle duyurdu:

“Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor. Baby Öcal is coming.”

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, tebrik mesajlarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, Survivor hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.