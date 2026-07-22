Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistemde, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapan vatandaşlara yönelik ödeme modeli güncellendi.

200 adede kadar değişiklik yok

Yeni uygulamaya göre depozito iade makineleri üzerinden günlük 200 adede kadar yapılan standart iadelerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Vatandaşlar bu kapsamda her DOA logolu ambalaj için 1 TL teşvik almaya devam edecek.

Toplu iadelerde ödeme 50 kuruş oldu

Günlük 200 adedin üzerindeki bireysel iadeler ise Sayma ve Doğrulama Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu merkezlere teslim edilen DOA logolu içecek ambalajlarında teşvik tutarı ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulanacak.

İlk 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ilk 17 gününe ilişkin verileri paylaşarak uygulamanın kısa sürede geniş katılıma ulaştığını belirtti.

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz."

En fazla ambalaj toplayan iller

DOA sisteminin ilk 17 gününde Türkiye genelinde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

En fazla ambalaj toplayan ilk 5 il ise şöyle sıralandı:

İstanbul: 2.760.802

Denizli: 1.332.752

Sakarya: 1.260.888

Ankara: 1.225.795

Bursa: 1.200.501

Sakarya'da sayı 92 milyonu geçti

DOA sisteminin pilot uygulamasının Şubat 2025'te başladığı Sakarya'da ise bugüne kadar toplanan ambalaj sayısının 92 milyon 538 bin 888'e ulaştığı açıklandı. Bakanlık, sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte geri dönüşüm oranlarının daha da artmasının hedeflendiğini belirtti.