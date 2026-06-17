FENERBAHÇE'DE başkanlık seçiminin ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin ilk gündem maddelerinden biri teknik direktör olurken, transferde de önemli adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulüpte pazartesi günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı büyük önem taşıyor. Toplantıda yeni yönetim içerisindeki görev dağılımı yapılırken, teknik direktörlük koltuğu için belirlenen adaylar da son kez değerlendirilecek. Yönetimin kısa süre içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

ÜMİT AKDAĞ TAKİPTE

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ. Savunma hattına yerli ve genç takviyeler yapmak isteyen yönetimin, iki oyuncu için de maliyet analizlerini sürdürdüğü belirtildi.

GENÇ VE YERLİ HAMLESİ

Yeni sezonda kadro yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de kendini kanıtlayan genç Türk futbolculara yöneldiği ifade ediliyor. Arda Okan Kurtulan ve Ümit Akdağ transferlerinin de bu stratejinin önemli parçaları arasında yer aldığı konuşuluyor.

Kaynak: MYNET