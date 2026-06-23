Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Kaputaş Plajı, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ziyaretçi alıyor. Kanyonun denizle birleştiği noktada yer alan ve altın sarısı kumuyla bilinen plaj, turkuaz renkli suyuyla Akdeniz turizminin en hareketli noktalarından biri konumunda.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilcinin rotasında yer alan bölgede yoğunluk günün her saatinde devam ediyor.

PLAJ YOLUNDA ARAÇ KUYRUKLARI

Ziyaretçilerin sahile inebilmesi için 187 basamaklı merdiveni kullanması gerekiyor. Kara yolu kotunun oldukça aşağısında kalan plaja gösterilen yüksek ilgi, ulaşım ve park konusunda bazı pratik zorlukları da beraberinde getiriyor. Bölgedeki kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, otopark alanı bulamayan tatilcilerin araçlarını yol kenarlarına park ettikleri bildirildi.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Türkiye'nin uluslararası tanıtım filmlerinde sıklıkla kullanılan Kaputaş Plajı, Avrupa'nın en iyi plajları listelerinde de gösteriliyor. Giderek artan sanal medya popülerliğinin de etkisiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken bölgede, merdivenleri inmek istemeyen ziyaretçiler turkuaz manzarayı üst kısımlardan fotoğraflamayı tercih ediyor. Akdeniz havzasındaki bu turizm hareketliliğinin, Antalya geneli ve çevre ilçelerdeki sektörel canlılığa da olumlu yansımaları olduğu değerlendiriliyor.