Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Haziran Pazartesi akşamı yapılan 74 numaralı çekilişinde kazandıran sayılar belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı 377 milyon 44 bin 714 TL'ye yükseldi.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

22 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar şöyle:

2 - 17 - 28 - 31 - 50 - 77

Joker: 61

SüperStar: 24

Sonuçlar Milli Piyango Online platformunda yayımlandı.

6 BİLEN ÇIKMADI

Çekilişte 6 numarayı doğru tahmin eden talihli çıkmadı. Bu nedenle büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

İkramiye dağılımında dikkat çeken kategori ise 5 bilenler oldu. Çekilişte 5 bilen 2 kişi, kişi başına 1 milyon 330 bin 415,90 TL kazandı.

İKRAMİYE DAĞILIMI

22 Haziran çekilişinde öne çıkan ikramiye tutarları şu şekilde gerçekleşti:

6 bilen: Devretti

5 bilen: 2 kişi – 1.330.415,90 TL

4 bilen: 205 kişi – 12.979,65 TL

3 bilen: 7.499 kişi – 887,05 TL

2 bilen: 114.465 kişi – 87,15 TL

SüperStar kategorisinde ise 19 kişi 88 bin 705 TL kazandı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyuncuları, kuponlarının kazanç durumunu Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. Kupon numarası veya çekiliş tarihi bilgileriyle yapılan sorgulama sonucunda ikramiye durumu anında görüntülenebiliyor.

GÖZLER YENİ ÇEKİLİŞTE

377 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler 24 Haziran'da yapılacak yeni Çılgın Sayısal Loto çekilişine çevrildi. Devreden tutarın yeni çekilişte daha da yükselmesi bekleniyor.